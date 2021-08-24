Первоуральск, Свердловская область, 24 августа, 2021, 20:36 — ИА Регнум. Пожар в районе горы Волчиха возле города Первоуральска Свердловской области уже не угрожает населённым пунктам. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Лесной пожар

Угроза снята. Все строения и дома сохранены. Тушение огня продолжается. Вертолётом Ми-8 МЧС России совершил уже 12 сливов воды на очаг возгорания. Пострадавших нет, отметили в ведомстве.

На тушении огня задействованы 191 человек и 45 единиц техники. Как сообщало ИА REGNUM, ранее движение в районе возгорания по трассе Екатеринбург — Пермь было восстановлено.