Вашингтон, 24 августа, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Американская актриса Алисса Милано рассказала об «одном из самых ужасающих моментов в жизни» — автомобильной аварии. Об этом 24 августа пишет издание Page Six.

Алисса Милано

По словам актрисы, её дядя Митчелл Карп до сих пор находится в больнице. «Он на аппарате жизнеобеспечения. Мой брат пошел туда вчера и сыграл ему несколько старых песен, и все его тело начало двигаться. Так что ему это очень понравилось», — рассказала Милано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 августа звезда сериала «Зачарованные» вместе со своим дядей попала в автомобильную аварию. По словам Алиссы Милано, её родственник выехал на встречную полосу из-за потери сознания в результате сердечного приступа.