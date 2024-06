Копенгаген, 24 августа, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Датское инди-рок-трио Efterklang выпустило новую песню «Dragonfly» в качестве второго сингла со своего предстоящего альбома «Windflowers». Об этом сообщает порта The Line Of Best Fit.

Песня была записана совместно с вокалисткой Карен Белдринг и следует за первым синглом «Living Other Lives», который был выпущен в июне. «Windflowers» был создан во время пандемии вокалистом Каспером Клаузеном и Мадсом Брауэром. Трио совершило в общей сложности пять поездок в студию Real Farm на острове Мен (к югу от Копенгагена) во время процесса записи пластинки в течение года. У трио было более 70 идей песен на выбор, на прослушивание которых ушло два полных дня. Расмус Столберг говорит: «Мы никогда не говорили о том, каких песен не должно быть на альбоме, мы говорили только о песнях, которые должны быть на альбоме, и это было ключевым».

Новая пластинка предстанет перед публикой 8 октября.