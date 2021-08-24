Москва, , 20:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении к ЗАТО (закрытому административно-территориальному образованию) Саров двух муниципалитетов Нижегородской области и одного муниципалитета Мордовии. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в город Саров Нижегородской области Kremlin.ru

«В целях социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования — города Сарова Нижегородской области и в соответствии с предложением правительства Российской Федерации постановляю преобразовать закрытое административно-территориальное образование — город Саров Нижегородской области», — отмечается в документе. К Сарову присоединяются Вознесенский район и Дивеевский муниципальный округ Нижегородской области, а также Темниковский район Мордовии.

Согласно указу, город Темников в границы нового образования не войдет.

Документ вступает в силу с 1 января 2022 года. В течение шести месяцев власти Мордовии и Нижегородской области совместно с правительством РФ проведут необходимые организационные мероприятия в связи с изменением границ ЗАТО.

ИА REGNUM напоминает, Саров территориально расположен в Нижегородской области, а также в Мордовии. До декабря 1938 года входил в состав Темниковского района Мордовии. Градообразующим предприятием ЗАТО является РФЯЦ-ВНИИЭФ (Российский федеральный ядерный центр).