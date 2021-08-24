Тверь, 24 августа, 2021, 20:21 — ИА Регнум. В Тверской области завершены работы по благоустройству по национальному проекту «Жилье и городская среда» на 37 объектах — 26 общественных территориях и в 11 дворах, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. Всего в 2021 году в порядок приводят 100 объектов в 38 муниципальных образованиях.

Пресс-служба правительства Тверской области Калашниково, сквер

«Муниципальные образования реализуют проекты, которые действительно смогут улучшить территории Верхневолжья», — отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Так, в Калашниково Лихославльского района завершено благоустройство сквера по ул. Ленина. Здесь сделали пешеходные дорожки, освещение, провели озеленение. В поселке Лесное в сквере по ул. Советская установили сцену для проведения открытых концертов и других мероприятий, уложили новую плитку, обустроили места для отдыха. Также завершены работы в Белом на Базарной площади, в Андреаполе в городском саду, в поселке Жарковский на улице Советской. Общественные территории благоустроены в Торжке, Осташкове, Западной Двине, Зубцове, Калязине, Кашине, Кимрах, поселке Максатиха. Завершены работы на трёх объектах в Оленино и Спирово.

Пресс-служба правительства Тверской области Лесное, сквер

В Твери продолжаются работы по благоустройству на набережных Мигаловская и А. Никитина, во дворах по улице Советская и проспекту Чайковского. В частности, на Мигаловской набережной планируется обустройство пешеходно-тропиночной сети с зонами отдыха, освещением, лестничными спусками к Волге. На данный момент завершаются работы по созданию пешеходных дорожек, бесплатной парковки для автомобилей, устанавливаются парковые светильники. На набережной Афанасия Никитина Твери установлены новые скамейки.

В Ржеве на Советской площади появился скейт-парк — на территории более 340 квадратных метров установлено оборудование для занятий современными видами спорта, в том числе железобетонная скейт-плаза и тренажеры, обустроена прилегающая территория. В июле в ходе рабочей поездки в муниципалитет объект осмотрел Игорь Руденя. Глава региона поручил принять меры безопасности для площадки, контролировать использование занимающимися защитной экипировки — шлемов, наколенником и налокотников.

В общей сложности в 2021 году в Тверской области планируется благоустроить 79 общественных пространств и 21 двора. В рамках реализации проектов — победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды работы также ведутся в шести муниципалитетах: в Бежецке, Осташкове, Конаково, Калязине, Торопце и Нелидово.