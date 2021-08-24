Москва, , 20:19 — REGNUM В руки боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попало огромное количество разнообразного оружия, которое сейчас никто не контролирует, сообщил 24 августа журналистам глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, отвечая на вопрос о степени военной угрозы, создаваемой для России талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

США Афганистан

По данным российского военного ведомства, отметил Шойгу, сейчас в руках афганских вооруженных формирований только переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) более ста единиц.

«Первая реальная угроза в том, что талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) досталось огромное количество оружия. Это сотни стволов, это сотни единиц бронетехники, самолеты, вертолеты. Одних только систем ПЗРК больше сотни», — цитирует слова Шойгу «Интерфакс».

При этом глава Минобороны подчеркнул, что вышеупомянутое вооружение «никто это не контролирует».

Кроме того, российский министр обороны упомянул проблему беженцев.

«Мы с тревогой на это все смотрим. Очень надеемся, что все-таки появятся власти… Во всяком случае, об этом заявляют все, что нужно создать правительство, которое будет учитывать интересы всех национальностей, населяющих Афганистан», — сказал Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 августа почти вся территория Афганистана находится под контролем сторонников «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Войска США, уходившие со своих баз, бросили большое количество вооружений и боеприпасов, которые попали в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Турецкие военные в аэропорту Кабула не нужны — «Талибан"*