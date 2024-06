Лондон, 24 августа, 2021, 20:16 — ИА Регнум. Солистка британской экспериментальной поп-группы Self Esteem Ребекка Люси Тейлор выпустила новый сингл под названием «How Can I Help You», который стал третьей песней с ее предстоящего второго альбома «Prioritise Pleasure».

(сс) StockSnap Музыка

«How Can I Help You» следует за более ранними синглами грядущей пластинки — заглавный трек альбом «Prioritise Pleasure» и «I Do This All The Time». Ребекка Люси Тейлор говорит о новой песне следующее: «How Can I Help You» — одна из первых песен, которую я написала для второго альбома. После гастролей с первой пластинкой и почти всех недель, когда мне говорили, что меня недооценивают или запугивают, я чувствовал себя сытой по горло всем этим. Я думаю, я буду вечно злиться на то, что как женщина, если ты не будешь милой и спокойной, тебя будут считать"другой» и «трудной».»

«Prioritise Pleasure» последует за дебютным альбомом Self Esteem 2019 года «Compliments Please».