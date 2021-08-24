Лондон, 24 августа, 2021, 20:14 — ИА Регнум. Руководство лондонского «Вест Хэма» проявляет интерес к 23-летнему атакующему полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Николе Влашичу. «Молотобойцы» рассматривают футболиста в качестве замены ушедшему Джесси Лингарду, которого «Манчестер Юнайтед» не готов отпускать в повторную аренду.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Влашич в окружении защитников Урала

В текущем сезоне Никола Влашич вышел на поле в четырех турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей в матче с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что на Николу Влашича претендовал «Милан», который был готов выложить 30 миллионов евро за контракт футболиста.

Никола Влашич перешел в московский ЦСКА 1 июля 2019 года из «Эвертона» за 15,7 миллиона евро. На данный момент transfermarkt оценивает хорватского футболиста в 30 миллионов евро. Соглашение Влашича с «красно-синими» рассчитано до конца сезона 2023/24.