Лондон, 24 августа, 2021, 20:12 — ИА Регнум. О кончине Чарли Уоттса, барабанщика знаменитой рок-группы The Rolling Stones, сообщает 24 августа PA Media.

(сс) Raph_PH Концерт The Rolling Stones

С заявлением о смерти Уоттса выступил его представитель Бернард Доэрти. 2 июня Уоттсу исполнилось 80 лет. Доэрти не назвал причину смерти музыканта.

Известно, что ещё в 2004 году у Уоттса было диагностировано онкологическое заболевание: барабанщик прошёл курс лечения и после этого участвовал в гастролях и студийных записях.