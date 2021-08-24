Минск, 24 августа, 2021, 20:07 — ИА Регнум. Школа должна проводить государственную политику, а учитель должен в педагогической деятельности давать «оценки с позиции интересов государства». Об этом 24 августа на республиканском педсовете в Минске заявил Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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Он сообщил участникам мероприятия, что «гражданская и жизненная позиция педагога, его участие в общественной или политической жизни страны — это пример, на котором воспитываются не только ученики, но и учителя».

«Школа воспитывает не только учеников, но, что гораздо сложнее, перевоспитывает очень многих родителей. Ведь мы с вами прекрасно знаем, что любые фундаментальные знания должны подтверждаться примерами из жизни. В общении с детьми не избежать анализа событий прошлого и настоящего, их оценки с позиции интересов государства, в котором живем. Что это, если не политика? — озадачил учителей Лукашенко. — Это даже основа, фундамент любой политики. Но он закладывается нами в школе».

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«Можно и задачу по химии сформулировать так, что ребенок будет гордиться своей страной. И наоборот, — поделился Лукашенко инновациями. — Почему так ставлю вопрос? Потому что часть нашей молодежи, получив образование здесь, стремится уехать за рубеж. Не все, но тенденция настораживает. Ведь те, кто уезжает, отрываются — это самое страшное — от своих корней. Хорошо, когда едут за новым опытом, знаниями, чтобы применить их на Родине. И то надо внимательнее посмотреть, кто и чему их там учит».

Как сообщает президентская пресс-служба, он поведал также, что в неких других странах неким «белорусским студентам вкладывают в голову не столько новые знания, а другую идеологию, делают из них идейных противников белорусского государства». В официальном отчёте с мероприятия сказано: «Это подтвердили события начала пандемии. Из Польши после введения карантина была выдворена белорусская учащаяся молодежь. В родной же стране, которая без проблем приняла их домой, они решили выступить за разрушение государства».

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