Москва, 24 августа, 2021, 20:38 — ИА Регнум. Бизнес может начать покидать Москву. Об этом 24 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментируя новость о рекордном числе заключенных в столице ипотечных договоров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бизнес-центр «Москва-Сити»

Связано это с высоким ростом цен на недвижимость в столице. Это обстоятельство может также спровоцировать и переезд жителей города в ближнее Подмосковье, по аналогии с тем, как в США в середине ХХ века произошел отток жителей из городов в пригороды.

«В центре будет не выгодно арендовать недвижимость и свои офисы компании начнут переносить в пригороды. И мы можем в какой-то момент увидеть типичную для американских мегаполисов картину, когда в центре вы видите заколоченные витрины, все обшарпанное, хотя земля и недвижимость очень дорогая. Экономическая жизнь будет перетекать на территории, где недвижимость дешевле», — сказал Колташов.