Москва, 24 августа, 2021, 20:05 — ИА Регнум. 19-летний центральный полузащитник лондонского «Челси» и молодежной сборной Англии U19 Фаустино Анджорин попал в сферу интересов московского «Локомотива». 24 августа издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что руководство «железнодорожников» начало работу по трансферу футболиста.

Logo-football.ru ФК «Локомотив»

На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает воспитанника «Челси» в 2,3 миллиона евро. Соглашение футболиста с «пенсионерами» рассчитано до конца сезона 2024/25.

В прошедшем сезоне Фаустино Анджорин принял участие в десяти матчах за «Челси» U23, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Футболист также дебютировал в Лиге Чемпионов УЕФА.