Рим, 24 августа, 2021, 20:02 — ИА Регнум. «Алиталия» отменяет все рейсы с 15 октября 2021 года, сообщили в пресс-службе авиакомпании во вторник, 24 августа.

(сс) BriYYZ Самолет авиакомпании «Алиталия»

Пассажиры могут поменять билет на более раннюю дату или получить компенсацию.

С середины октября «Алиталию» фактически заменит (на тех же самолетах и с теми же сотрудниками) авиакомпания Ita.

Правительство Джузеппе Конте в 2018—2020 годах пыталось привлечь к спасению авиакомпании (находящейся в предбанкротном состоянии и теряющей по 1 млн евро в день) частных инвесторов. Большинство из них это предложение отклонили, а переговорный процесс так и не был завершен. При этом у авиакомпании появилось новое юридическое лицо (Ita), средства на этом этапе она получает от государства. Профильную деятельность Ita начнет в октябре 2021 года.

Общий объем государственных вложений в компанию за все время ее существования оценивается в 13 млрд евро. Власти ЕС и конкуренты «Алиталии» настаивают, чтобы власти страны перестали прямо дотировать компанию. Профсоюзы, в свою очередь, выступают против предполагаемого «рыночного» решения вопроса, то есть массовых увольнений, сокращения числа рейсов и количества самолетов.