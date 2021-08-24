Москва, 24 августа, 2021, 20:38 — ИА Регнум. Жители Москвы в обозримом будущем могут начать переезжать в ближнее Подмосковье. Об этом 24 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментируя новость о рекордном числе заключенных в столице ипотечных договоров.

Андрей Дьячков ИА REGNUM Богородичный голубой — на частном доме

Произойти это может на фоне резкого роста цен на недвижимость в столице. Аналогичная ситуация в середине прошлого века произошла в США. И сейчас Москва может повторить судьбу американских мегаполисов.

«Основным риском для экономики города является повторение американского бегства в пригороды. В США, особенно в мегаполисах активный рост цен в самих городах привел к оттоку покупателей в пригороды. И Москва может оказаться в такой ситуации, когда люли переезжают в пригороды, центры являются деловой частью. То есть ситуация начинает переворачиваться и это то, что может постепенно происходить. Но пока это чисто теоретическая модель, хотя и очевиден отток в пригороды», — сказал Колташов.