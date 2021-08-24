Алжир, 24 августа 2021, 20:00 — REGNUM О разрыве отношений Алжира с Марокко объявил 24 августа алжирский министр иностранных дел Рамтан Ламамра, сообщает Reuters.
По словам Ламамры, Рабат виновен во «враждебных действиях» в отношении Алжира.
Напомним, Алжир и Марокко конфликтуют из-за Западной Сахары, которую признают в Алжире и не признают в Рабате.
Алжир поддерживает Фронт Полисарио, которые ведёт партизанскую войну против марокканских войск.
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