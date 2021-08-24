Алжир, 24 августа, 2021, 20:00 — ИА Регнум. О разрыве отношений Алжира с Марокко объявил 24 августа алжирский министр иностранных дел Рамтан Ламамра, сообщает Reuters.

Sadr-russia.ru Фронт Полисарио

По словам Ламамры, Рабат виновен во «враждебных действиях» в отношении Алжира.

Напомним, Алжир и Марокко конфликтуют из-за Западной Сахары, которую признают в Алжире и не признают в Рабате.

Алжир поддерживает Фронт Полисарио, которые ведёт партизанскую войну против марокканских войск.