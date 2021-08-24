Киев, , 20:01 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Украину с визитом, заявил журналистам сегодня, 24 августа, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба заявил, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил соответствующую информацию.

«Визит Макрона… станет символичным и знаковым для наших двусторонних отношений. Украина, со своей стороны, очень ждет нового этапа сотрудничества с Францией», — подчеркнул Кулеба.

Вместе с тем, дипломат не уточнил, когда именно может состояться визит Макрона и какой будет повестка переговоров.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущие очные переговоры Макрона и Зеленского состоялись в апреле этого года в Париже. Основными темами переговоров стали ситуация в Донбассе и «реформы на Украине». После этой встречи Макрон заявил, что французские власти никогда не допустят «новых военных операций на украинской земле», призвав Россию провести деэскалацию.