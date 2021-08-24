Лондон, 24 августа, 2021, 20:29 — ИА Регнум. Барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс умер в больнице в возрасте 80 лет, сообщает 24 августа Reuters.

(сс) Raph_PH Концерт The Rolling Stones

«С огромной печалью мы сообщаем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса. Он мирно скончался сегодня в лондонской больнице в окружении своей семьи», — сказал пресс-секретарь и добавил, что «Чарли был дорогим мужем, отцом и дедушкой, а также одним из величайших барабанщиков своего поколения в составе The Rolling Stones».

Ранее, 5 августа, Уоттс сообщил, что вынужден пропустить гастроли группы в США из-за медицинской процедуры и объяснил, что ему «потребуется некоторое время», чтобы «полностью прийти в форму».