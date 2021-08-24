Москва, 24 августа, 2021, 20:39 — ИА Регнум. Ситуация на рынке недвижимости в Москве на данный момент представляет из себя финансовый пузырь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил экономист Василий Колташов, комментируя новость о рекордном числе заключенных в столице ипотечных договоров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новое жилье

«Говорить о пузыре сейчас уместно. Очевидно, что это пузырь и что цены очень высоко поднялись», — сказал Колташов.

Но точно так же очевидно, что этот самый пузырь не разорвется легко, потому что в целом рынок недвижимости России и экономика России входит в состояние нового подъёма, отметил экономист.

«Поэтому нельзя исключать, что этот пузырь надуется еще больше и цены в Москве поднимутся ещё больше, прежде чем начнется стандартный для такой ситуации застой, когда продажи снижаются, а цены перестают расти», — заявил собеседник ИА REGNUM.