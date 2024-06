Лондон, 24 августа, 2021, 19:50 — ИА Регнум. Британский рок-исполнитель Майлз Кейн вернулся с анонсом своей предстоящей альбоме «Change The Show» и выпустил первый сингл «Don't Let It Get You Down» с клипом, в котором главную роль исполнил Джимми Симпсоном. Об этом сообщает портал NME.

(сс) Eric Nopanen Музыка

«Don't Let It Get You Down» — первый новый релиз Кейна с прошлогоднего альбома супер-группы Jaded Hearts Club «You've Always Been Here». В главной роли видеоклипа режиссера Джеймса Келли выступили сам Кейн и номинированный на премию «Эмми» актер Джимми Симпсон.

«Change The Show» последует за сольным альбомом Кейна 2018 года «Coup De Grace» и будет включать дуэт с Коринн Бейли Рей. Кейн рассказал об альбоме следующее: «Этот альбом родился в результате интенсивного периода саморефлексии; у меня было много времени. Я писал песни о больших взлетах, падениях, мечтах, настоящих друзьях и глубоких чувствах. Я научился позволять будущему развиваться само по себе, оставаясь верным себе, и это привело к тому, что мне кажется действительно вдохновляющим альбомом!».