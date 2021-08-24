Эйндховен, Нидерланды, 24 августа, 2021, 19:49 — ИА Регнум. 24 августа в Эйндховене (Нидерланды) на стадионе «Филипс» ПСВ в рамках второго матча раунда плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с португальской «Бенфикой». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Vk.com Матч «Ростов» — ПСВ

На матч назначена словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем.

Первый матч завершился минимальной победой команды из Лиссабона со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Рафа Силва (10', Роман Яремчук), Юлиан Вайгль (42') и Коди Гакпо (51').

В параллельных матчах между собой сыграют «Лудогорец» и «Мальме», «Ференцварош» и «Янг Бойз», «Шахтер» и «Монако», «Динамо» и «Шериф», «Брондбю» и «Ред Булл Зальцбург».