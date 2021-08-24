Москва, 24 августа, 2021, 20:39 — ИА Регнум. Большинство жителей Москвы не способны приобрести себе жилье в столице не прибегая к кредитованию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил экономист Василий Колташов, комментируя новость о рекордном числе заключенных в Москве ипотечных договоров.

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При этом активное заимствование средств, которое на данный момент происходит для покупки жилья в Москве, не является хорошим решением сложившейся проблемы.

«В Москве цены очень высоки. Практически любой житель города, получающий нормальные доходы, нормальную зарплату, сильно просевшую за годы кризиса, если считать её в долларах или евро просто не потянет такой ценник. И активное заимствование средств здесь не является решением. Цены очень высокие и это вызывает тревогу», — сказал Колташов.