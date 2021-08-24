Москва, 24 августа, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Почётный знак «За успехи в труде» учреждён в России. Соответствующий указ подписал 24 августа президент страны Владимир Путин.

Сорока И. Д. В награду за труд. 1985

В опубликованном на официальном портале правовой информации указе сказано, что почётный знак «За успехи в труде» учреждается «в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации».

Этим знаком могут быть награждены коллективы предприятий, организаций и учреждений «за высокие достижения в области промышленного и сельскохозяйственного производства, экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта и за иные заслуги перед государством».