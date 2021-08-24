Москва, 24 августа, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Рэпер Loqiemean (настоящее имя — Роман Худяков) дал интервью журналисту Юрию Дудю, в котором рассказал о смерти родной сестры. История вызвала отклик у пользователей Сети.

Скриншот с YouTube Рэпер Loqiemean

Зрители нового выпуска YouTube-шоу «вДудь» выразили сочувствие Худякову, многие поддержали его. Пользователи отметили искренность артиста.

«Локи — один из самых недооценённых музыкантов, я искренне удивлен увидеть его тут, он искренен, очень интересный человек. Про сестру даже выдавило мужскую скупую…» — признался пользователь Dizik_ _777.

«Про сестру безумно жалко, прям ножом по сердцу, желаю всем здоровья вашим близким», — пишет пользователь Felorman.

«Момент про сестру — самый сильный момент. И как Рома это преодолел и смог рассказать — просто сильно и очень сильно», — прокомментировал Dan.

«Момент про сестру вышибает. Не помню настолько искреннего интервью, от слова совсем. Это было жизнестойко. Локи, спасибо», — поблагодарил рэпера Кирилл Кривов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рэпер Loqiemean в интервью не смог сдержать слёзы, рассказывая о смерти 14-летней сестры. Трагедия в семье артиста произошла в 2019 году.