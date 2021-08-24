Москва, 24 августа, 2021, 20:39 — ИА Регнум. Стимулировать спрос на квартиры в Москве уже не выгодно для государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил экономист Василий Колташов, комментируя новость о рекордном числе заключенных в Москве ипотечных договоров.

nattanan23 Стоимость жилья

«Вообще стимулировать дальнейший рост покупок по таким ценам, которые сейчас есть в Москве для государств, на мой взгляд, неправильно и невыгодно», — сказал Колташов.

По мнению экономиста, намного целесообразнее стимулировать покупателей в регионах, где цены на недвижимость пусть и растут, но не являются настолько завышенными, как в столице.