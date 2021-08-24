Москва, 24 августа, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Рынок недвижимости Москвы может перегреться из-за резкого роста цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил экономист Василий Колташов, комментируя новость о рекордном числе заключенных в Москве ипотечных договоров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новое жилье

Как следствие столичный рынок недвижимости может из состояния роста перейти к застою, уверен эксперт.

«Рынок может довольно легко перегреться. И этот перегрев, он способен привести к застою, если не к падению цен, как с точки зрения продаж, так и состояния цен. Но это, если рынок придет к такому состоянию», — сказал Колташов.