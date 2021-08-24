Москва, 24 августа, 2021, 20:41 — ИА Регнум. На столичном рынке недвижимости складывается опасная ситуация. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил экономист Василий Колташов, комментируя новость о рекордном числе заключенных в Москве ипотечных договоров.

(сс) nattanan23 Собственное жилье

По его словам, только последние семь месяцев, но и весь 2020 год показывает, что на московском рынке недвижимости происходит новая волна роста спроса и цен.

«Этот бум выглядит чрезвычайно опасным. Едва ли можно говорить о том, что спрос и рынок восстановился и здесь не случится что-то неприятное. Тем более проблемой является чрезвычайно высокая цена на московскую недвижимость», — сказал Колташов.