Киев, 24 августа, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Зелёнкой облили 5-го президента Украины Петра Порошенко недоброжелатели 24 августа в центре Киева, передаёт телеканал «Наш».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Это произошло около входа на станцию метро «Крещатик», когда экс-президент Украины направлялся к зданию правительства.

Инцидент произошёл в день, когда Украина празднует 30-летие своей независимости. Бывший глава государства перед этим неприятным происшествием участвовал в марше защитников Украины, устроенном в участниками военной операции в Донбассе.