Мирный, Якутия, 24 августа, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Рэпер и битмейкер Loqiemean (настоящее имя — Роман Худяков) дал интервью журналисту Юрию Дудю. Запись их разговора доступна на YouTube-канале «вДудь» с 24 августа.

Скриншот с YouTube Loqiemean

Вместе с журналистом Худяков отправился на свою «вторую родину» — город Мирный (Республика Саха) и рассказал о своём детстве. Музыкант также поделился семейной трагедией — в 2019 году у него умерла 14-летняя сестра.

В интервью Loqiemean не смог сдержат слёз, рассказывая о младшей сестре. «За месяц до того, как она погибла, я обещал ей планшет купить», — на этих словах артист не смог продолжать говорить, но через некоторое время продолжил рассказ о том, как переживает утрату.

ИА REGNUM напоминает, что Loqiemean является членом концертного агентства Booking Machine, который возглавляет рэпер Oxxxymiron. Артист выпустил три студийных альбома и два мини-альбома.