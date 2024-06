Лондон, 24 августа, 2021, 19:14 — ИА Регнум. Британская поп-группа Saint Etienne представила новый сингл «Penlop», который является второй песней, вышедшей в предверии релиза их нового альбома «I've Been Trying To Tell You». Об этом сообщает портал The Line Of Best FIt.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

Боб Стэнли из Saint Etienne рассказал о новом релизе следующее: «Penlop» — одна из моих любимых песен на альбоме. Вокал Сары заставляет меня думать о путеводителе, рассказывающем вам о ваших полузабытых воспоминаниях конца девяностых. Продюсерская работа Пита над этой песней просто замечательная, мне нравится, как музыка широко раскрывается в конце, как будто кто-то прорывается из прошлого в настоящее».

«I've Been Trying To Tell You» следует за альбомом группы «Home Counties» 2017 года, и он был в основном создан из сэмплов 1997—2001 годов. Это также первый альбом, на котором Saint Etienne не записывались совместно в студии; вместо этого они писали музыку удаленно из разных городов — Хоува, Оксфорда и Брэдфорда. В создании пластинки принял участие композитор кино и телевидения Гаса Бусфилда.