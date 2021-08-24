Saint Etienne представили новый сингл «Penlop»
Лондон, 24 августа, 2021, 19:14 — ИА Регнум. Британская поп-группа Saint Etienne представила новый сингл «Penlop», который является второй песней, вышедшей в предверии релиза их нового альбома «I've Been Trying To Tell You». Об этом сообщает портал The Line Of Best FIt.
Боб Стэнли из Saint Etienne рассказал о новом релизе следующее: «Penlop» — одна из моих любимых песен на альбоме. Вокал Сары заставляет меня думать о путеводителе, рассказывающем вам о ваших полузабытых воспоминаниях конца девяностых. Продюсерская работа Пита над этой песней просто замечательная, мне нравится, как музыка широко раскрывается в конце, как будто кто-то прорывается из прошлого в настоящее».
«I've Been Trying To Tell You» следует за альбомом группы «Home Counties» 2017 года, и он был в основном создан из сэмплов 1997—2001 годов. Это также первый альбом, на котором Saint Etienne не записывались совместно в студии; вместо этого они писали музыку удаленно из разных городов — Хоува, Оксфорда и Брэдфорда. В создании пластинки принял участие композитор кино и телевидения Гаса Бусфилда.
Saint Etienne —британскаяпоп-группа, образованная в 1988 году вКройдоне, Лондон, Англия, и исполнявшая танцевальныйинди-поп, соединявший в себе новейшие веяния клубной электроники (пост-эйсид-хаус) с мотивами британской поп-музыки середины 1960-х годов. Одиннадцать альбомов Saint Etienne входили вUK Albums Chart; наивысшего результата (#4) добивался «So Tough«(1993). В списках UK Singles Chart до наивысшего 12-го места поднимались «You're In A Bad Way» (1993) и «Sylvie» (1998).