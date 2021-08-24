Великий Новгород, 24 августа, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Прививку от коронавирусной инфекции к настоящему времени сделали 151 312 жителей Новгородской области. Завершили полный цикл вакцинации 125 703 человека, сообщили 24 августа в региональном оперштабе. Треть из привитых составляют граждане старше 60 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Великий Новгород

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По данным властей, Новгородская область по темпам вакцинации на 5% опережает средние показатели по стране. Наибольшую активность в деле вакцинации проявляют в Маловишерском, Чудовском, Валдайском, Любытинском, Солецком, Поддорском, Крестецком, Волотовском, Окуловском, Боровичском районах и в Великом Новгороде.

За время прививочной кампании в регион поступило более 200 тысяч комплектов вакцины, накануне в область было доставлено 4800 комплектов препарата «Спутник V».

Добавим, что за последние сутки в Новгородской области выявлено 126 новых носителей коронавируса. Общее число за время пандемии — 39 596 инфицированных. Выздоровел из числа заболевших 36 571 человек. Скончались 324 человека.