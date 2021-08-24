Москва, , 19:09 — REGNUM Глобальные социальные задачи может реализовывать только по-настоящему сильная страна, экономика которой развивается, поэтому есть задачи, стратегические приоритеты в этой сфере. Они касаются роста экономики, стабильности, развития нашей страны, конкурентоспособности государства на международной арене. Об этом заявил Председатель «Единой России» на пленарном заседании второго этапа Съезда партии, который проходит 24 августа в Москве.

Дмитрий Медведев

«Мы будем стремиться к тому, что использовать все финансовые и управленческие инструменты, чтобы совершить рывок в перспективных отраслях, добиться «предпринимательского бума» в малом и среднем бизнесе, привлечь инвесторов в большие проекты», — сказал он.

Также Дмитрий Медведев рассказал о перспективах развития села.

«Мы должны обеспечить продовольственную безопасность страны — это понятно сейчас, как никогда раньше. И здесь нам есть, чем гордиться, что сделано за последние годы. Но в то же время жизнь на селе остается трудной, поэтому нужно сделать все, чтобы по своему комфорту жизнь селян приближалась к комфорту города. Будем стремиться использовать передовые технологии во всех отраслях, включая оборонный сектор промышленности, чтобы иметь надежную защиту против внешних угроз, чтобы развивались наши Вооруженные силы, укреплялось международное сотрудничество с государствами-партнерами», — сказал председатель партии.

Отдельно он выделил неравномерность территориального развития регионов.

«Это неравенство — та проблема, которая требует последовательного решения, на этом тоже надо сконцентрироваться нашей партии в ближайшие пять лет. Несправедливо, когда в одной стране, в одном регионе люди живут вполне современной жизнью, а в другом как будто современная жизнь туда не пришла. И очень часто эти регионы находятся рядом друг с другом», — сказал он.

Необходимо добиться одинаково высокого уровня жизни во всех регионах и устранить диспропорцию в доходах, подчеркнул Дмитрий Медведев.

Напомним, второй этап Съезда партии «Единая Россия» проходит в Москве во вторник, 24 августа, Участие в пленарном заседании Съезда принял президент России Владимир Путин.

НА съезде также присутствуют председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, Председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов, министр обороны Сергей Шойгу, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, руководство думской фракции «Единой России», представители Правительства, Совета Федерации, главы регионов. Норма представительства сокращена в связи с пандемией коронавируса и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора.