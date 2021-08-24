Москва, 24 августа 2021, 19:09 — REGNUM Глобальные социальные задачи может реализовывать только по-настоящему сильная страна, экономика которой развивается, поэтому есть задачи, стратегические приоритеты в этой сфере. Они касаются роста экономики, стабильности, развития нашей страны, конкурентоспособности государства на международной арене. Об этом заявил Председатель «Единой России» на пленарном заседании второго этапа Съезда партии, который проходит 24 августа в Москве.
Также Дмитрий Медведев рассказал о перспективах развития села.
Отдельно он выделил неравномерность территориального развития регионов.
Необходимо добиться одинаково высокого уровня жизни во всех регионах и устранить диспропорцию в доходах, подчеркнул Дмитрий Медведев.
Напомним, второй этап Съезда партии «Единая Россия» проходит в Москве во вторник, 24 августа, Участие в пленарном заседании Съезда принял президент России Владимир Путин.
НА съезде также присутствуют председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, Председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов, министр обороны Сергей Шойгу, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, руководство думской фракции «Единой России», представители Правительства, Совета Федерации, главы регионов. Норма представительства сокращена в связи с пандемией коронавируса и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора.