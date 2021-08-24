Екатеринбург, 24 августа, 2021, 19:21 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на некоторое время закроют движение трамваев и автотранспорта на Эльмаше. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Трамвай. Екатеринбург

По микрорайону перестанут ходить трамваи № 7, 14, 16 и 17 (по улице Донской до станции «Эльмаш» в обоих направлениях). Такие меры связан с ремонтом на указанной улице.

Движение закроют дважды: с 23:30 8 октября (время местное) до 05:00 11 октября и с 23:30 15 октября до 05:00 18 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе временно отменили движение трамваев до микрорайона ЖБИ.