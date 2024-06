Оттава, 24 августа, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Канадский электронный музыкант Дэн Снайт, более известный под сценическим псевдонимом Caribou, вернулся с неожиданным новым синглом под названием «Ног Сот Вщ Ше», который сопровождается видео с участием множества собак, играющих с фрисби. Об этом сообщает портал The Line Of Best Fit.

Музыка

«You Can Do It» — первый новый релиз Снэйта от имени проекта Caribou со времен прошлогоднего альбома «Suddenly», и он появился в сети с не менее вдохновляющим видео режиссера Ричарда Кенуорти.

В марте Caribou выпустил свой альбом «Suddenly Remixes», в котором представлены переделки Four Tet, Floating Points, Koreless и других.