24 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова министра иностранных дер РФ о том, что русофобские высказывания украинских политиков являются разжиганием межнациональной розни.

Артур Савин, , 20:39 — REGNUM Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия расценивает русофобские высказывания украинских политиков как разжигание межнациональной розни, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному вопросу 24 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Межа. Россия и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ну, с Лавровым трудно не согласиться. По факту Зеленский так и действует, блокируя русский язык в стране, обстреливая русских на Донбассе», — считает Вилена С.

Многие пользователи пришли к выводу, что новый президент Украины Владимир Зеленский обернулся для страны ещё большей катастрофой, нежели та, на которую обрёк государство предыдущий лидер.

«Зеленский преуспел в русофобии и даже обошёл в этом Порошенко. Это было предсказуемо, еще когда он баллотировался в президенты. Американцы назначили того, кто будет беспрекословно выполнять все их команды. У Порошенко хотя бы было своё мнение, а этот совершенно бесхребетный флюгер», — поделился своим мнением Влад С.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Некоторые комментаторы отмечают, что межнациональную рознь на Украине насаждают американцы, которые пытаются сделать из этой страны плацдарм ненависти по отношению к Российской Федерации.

«С кем поведёшься, от того и наберёшься. Неудивительно наблюдать межнациональную рознь в марионеточной стране, хозяевами которой являются Соединённые Штаты Америки. Ведь именно они сгоняли с земель индейцев, загоняли их в резервации, убивали. То же рабство вспомните. Опыт у них богатый», — указывает Татьяна К.

Часть людей считает, что после ухода американцев с Украины, подобно тому, как это было в Афганистане, на территории соседнего государства останется выжженное поле.

«Увы, американцы успешно внедряют национальную рознь! Когда они уйдут, Украина будет подобна Афганистану. А России придётся всё самой расхлёбывать», — пишет Евгений Н.

Ряд пользователей указывает на то, что, в отличие от украинцев, среди граждан России нет той животной ненависти по отношению к различным национальностям.

«Может в России кто-то представить себе, что если, чисто гипотетически, Псков объявит о своей независимости, чтобы в России кто-то призывал за это убивать женщин и детей? Будут юридические баталии, конфликт с силовиками, но чтобы до резни… да никогда! А на Украине регулярно обстреливают жилые кварталы, тысячи мирных жертв гражданской войны, а президент ещё позволяет себе делать такие омерзительные заявления!» — отмечает Аревик И.

Владимир Зеленский в окопе. Донбасс President.gov.ua

Нашлись и те, кто убеждены, что России пора сделать решительный шаг навстречу Донецку и Луганску, чего уже долгие годы ждут жители республик.

«Я думаю, жители ДНР и ЛНР давно ждут от России не разговоров, а признания их республик! Разговорами сыт не будешь! Рассчитывать на то, что на Украине в ближайшее время сменится власть на более адекватную и дружелюбную к России, — не стоит. Время упущено. Поезд уехал!» — считает Коля Н.

Напомним, 23 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью венгерской газете Magyar Nemzet, что Россия расценивает русофобские высказывания украинских политиков как разжигание межнациональной розни.