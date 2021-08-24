Москва, 24 августа 2021, 18:34 — REGNUM В этом году регионы России столкнулись с природными и лесными пожарами, в связи с чем необходимо усилить систему лесоохраны, заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании на Съезде «Единой России».
Глава государства также поблагодарил всех сотрудников МЧС, лётчиков, экипажи пожарных команд, добровольцев, жителей городов и посёлков, которые боролись с пожарами.
Напомним, в Москве 24 августа проходит второй этап Съезда «Единой России». Ключевым вопросом повестки пленарного заседания станет принятие народной программы партии, с которой она пойдет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва.