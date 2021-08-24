Москва, 24 августа, 2021, 18:34 — ИА Регнум. В этом году регионы России столкнулись с природными и лесными пожарами, в связи с чем необходимо усилить систему лесоохраны, заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании на Съезде «Единой России».

ИА REGNUM Лесной пожар

«Прошу Правительство детально отработать этот вопрос. Важно четко определить полномочия уровней власти в этой сфере и предусмотреть механизмы своевременной помощи регионам со стороны МЧС и других ведомств при возникновении чрезвычайной ситуации. Одно из важных направлений здесь — создание эффективной авиационной группировки для пожаротушения. А чтобы нарастить возможности самих регионов в защите лесов и борьбе с пожарами — дополнительно выделим им 24 млрд рублей», — сказал он.

Глава государства также поблагодарил всех сотрудников МЧС, лётчиков, экипажи пожарных команд, добровольцев, жителей городов и посёлков, которые боролись с пожарами.

Напомним, в Москве 24 августа проходит второй этап Съезда «Единой России». Ключевым вопросом повестки пленарного заседания станет принятие народной программы партии, с которой она пойдет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва.