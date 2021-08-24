Салехард, 24 августа, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Ямал вошел в число лидеров среди российских регионов по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) за 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Проект реконструкции аэропорта в Новом Уренгое

На высокие позиции ЯНАО в рейтинге оказала влияние реализация сразу нескольких проектов. В октябре 2020 года открыто движение по Пуровскому мосту. Данный мост стал примером строительства транспортной инфраструктуры общего пользования без бюджетных средств. Его ждали 40 лет, а построили за два года с опережение графика.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Пуровский мост

В декабре 2020 года началось строительство нового терминала аэропорта в Новом Уренгое, который является примером первой в России концессии на модернизацию аэропортовой инфраструктуры. Современный терминал с телетрапами и тёплыми выходами к автобусам возведут в 2022 году. Реконструкция взлётно-посадочной полосы в аэропорту Нового Уренгоя позволит без ограничения принимать там современные пассажирские воздушные суда типа Boeing 737−800 и транспортные самолеты типа Ан-124.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Детский сад на Ямале

Отмечена плюсом в рейтинге и ямальская практика муниципально-частного партнёрства при строительстве социальных учреждений. На Ямале строится на сегодня 22 детских сада, из них 13 — по муниципально-частному партнёрству.

Кроме того, в автономном округе, используя механизм государственно-частного партнёрства планируют развивать туриндустрию.