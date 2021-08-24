Москва, 24 августа, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Дополнительные деньги в размере 24 млрд рублей будут выделены регионам России для борьбы с лесными пожарами, заявил президент страны Владимир Путин в своём выступлении 24 августа.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарный вертолет Ми-8, задействованный в тушении пожара

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По его словам, в России нужно создать авиационную группировку для борьбы с лесными пожарами.

Отметив, что в России нужно «кардинально усилить систему лесоохраны», глава государства поручил правительству «чётко определить полномочия уровней власти в этой сфере» и «предусмотреть нормативное оформление механизмов своевременной помощи регионам».