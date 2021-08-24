Первоуральск, Свердловская область, 24 августа, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Площадь активного горения в районе горы Волчиха в Свердловской области составляет примерно 0,75 га. Об этом сообщает областное управление МЧС.

ГУ МЧС по Свердловской области Вертолёт МЧС тушит лесной пожар в Свердловской области

В борьбе с огнём задействованы авиация и два пожарных поезда. А для разведки обстановки применяют беспилотные летательные аппараты.

Глава Первоуральска Игорь Кабец заявил журналистам, что угрозы коллективным садам нет. «Дополнительная помощь не требуется», — сказал чиновник, добавив, что средств и сил достаточно.

Как сообщало ИА REGNUM, на горе Волчиха тушат пожар. Из-за возгорания на некоторое время перекрывали трассу Екатеринбург — Пермь.