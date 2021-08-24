Киев, 24 августа, 2021, 18:50 — ИА Регнум. 22 августа Киев посетила федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель, и визит этот получился тем более интересный, что накануне Меркель посетила Москву, где более двух часов продолжались переговоры за закрытыми дверями с президентом России Владимиром Путиным.

Gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель

Об этом заявил в своем комментарии украинский политический эксперт Николай Васильковский.

Эксперт обращает внимание, что на итоговой пресс-конференции в Москве Меркель и Путин сделали разные акценты на темах, которые обсуждали за закрытыми дверями. В частности, канцлер Германии выразила беспокойство «судьбой гражданского общества в России».

Васильковский отмечает, что если Меркель так беспокоится такими вопросами, тогда, по справедливости, во время встречи с Зеленским она должна потребовать освободить из-под домашнего ареста лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука. По крайней мере, очевидно, заявил эксперт, что в офисе президента стали заранее готовиться к неудобным вопросам.

«Стоило Зеленскому 20 августа в интервью The Washington Post и другим иностранным СМИ назвать имя оппозиционного политика, как генеральный прокурор Ирина Венедиктова с комсомольским рвением поспешила отрапортовать, что следствие по делу Медведчука закончено. Хотя это неправда — следствие будет закончено только 30 августа, когда прокуратура передаст материалы дела адвокатам. Куда спешим? Очевидно, что к приезду Меркель. Чтобы когда канцлер ФРГ спросит о политических репрессиях, Зеленский и компания, ссылаясь на материалы дела, смогли ответить на все неудобные вопросы. Тем более что именно Меркель в 2014 году просила Порошенко обратиться к Медведчуку как к переговорщику для мирного урегулирования в Донбассе», — отметил политолог.

Он напомнил, что в Киеве собирались обсуждать с Меркель «нормандский формат» по урегулированию ситуации в Донбассе и «Северный поток» ‑ и даже «Северный поток» в «нормандском формате», о чем президент Владимир Зеленский заранее сообщил в интервью иностранным СМИ.

«Зеленский предполагал, что Меркель привезет из Москвы гарантии России по объемам природного газа через украинскую ГТС, а также упомянул, что «конфетно-букетный период, когда нас радовал сам факт встречи, давно миновал». То есть, в Киеве осознают, что раз конфетно-букетный период миновал, то могут прозвучать неудобные вопросы», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 22 августа канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Киеве, после которой состоялась пресс-конференция. Основными вопросами на повестке дня были ситуация в Донбассе, двусторонние отношения стран и запуск «Северного потока — 2». В конце встречи Зеленский наградил федерального канцлера Германии «Орденом Свободы» — за многолетнюю поддержку Украины. Насколько можно судить по открытым заявлениям, ожидания Киева от этого визита, в частности, относительно гарантий для Украины, не оправдались.