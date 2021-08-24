Москва, 24 августа, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал делегатов Съезда «Единой России» поддержать в случае их избрания депутатами Госдумы программу обновления российского авиапарка. Развитие в том числе санитарной авиации позволит оказывать медицинскую помощь в труднодоступных территориях, подчеркнул глава государства.

Kghusker Малая авиация

«Особое внимание нужно уделить организации медпомощи в отдаленных, труднодоступных территориях, а у нас таких хватает. В этой связи хочу сказать, что завершено формирование программы, которая предусматривает обновление российского авиапарка, в том числе малой санитарной авиации за счет наших отечественных самолетов и вертолётов», — отметил Владимир Путин.

В общей сложности на финансирование этой программы будет направлено 340 млрд рублей. «Это солидные средства, деньги просчитаны, они есть, они, в том числе, поступят из Фонда национального благосостояния. В соответствии с действующим законом, Правительство вправе направить эти средства самостоятельно, но там есть и значительная часть федерального бюджета. А это опять же будет зависеть от вас после формирования парламента. Прошу вас обратить на это внимание и поддержать это решение», — сказал глава государства.

В работе второго этапа Съезда принимают участие делегаты из всех 85 региональных отделений партии. Пленарное заседание Съезда открыл Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. В мероприятии также принимают участие секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, Председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов, министр обороны Сергей Шойгу, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, руководство думской фракции «Единой России», представители Правительства, Совета Федерации, главы регионов.