Красногорск, 24 августа, 2021, 21:20 — ИА Регнум. Нарушение масочного режима в Подмосковье за два месяца пресекли почти 7,5 тыс. раз. Об это 24 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Профилактические рейды проводили сотрудники Госадмтехнадзора совместно с представителями полиции, администрации и общественниками.

«За два месяца проведено 16 712 рейдов во всех муниципалитетах региона. Административно-технические инспекторы проверили 9 832 объекта, пресекли 7481 нарушение масочного режима на объектах розничной торговли», — сообщил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.