Тамбовский губернатор принимает участие в работе съезда «Единой России»
Тамбов, 24 августа, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 24 августа, принимает участие в съезде партии «Единая Россия», который проходит в Москве, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Он рассказал о тамбовских предложениях для народной партийной программы.
Следите за развитием событий в трансляции: «Владимир Путин выступает на съезде партии «Единая Россия» — трансляция»
Делегация Тамбовской области во главе с губернатором, секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» Александром Никитиным принимает участие в работе второго этапа съезда партии. Ключевым вопросом повестки пленарного заседания заявлено принятие народной программы партии, с которой она пойдет на выборы депутатов Госдумы.
В беседе с журналистами федеральных СМИ Александр Никитин подвел итоги сбора предложений в народную программу «Единой России».
Глава региона отметил, что больше всего обращений поступило по вопросам реализации программы «Чистая вода», благоустройства территорий, установки детских и спортивных площадок.
Напомним, в пленарном заседании съезда принимают участие президент России Владимир Путин, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Всего на съезд приглашены 400 делегатов.