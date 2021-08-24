Тамбов, 24 августа, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 24 августа, принимает участие в съезде партии «Единая Россия», который проходит в Москве, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Он рассказал о тамбовских предложениях для народной партийной программы.

Tambov.gov.ru Тамбовский губернатор Александр Никитин ответил на вопросы журналистов

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Делегация Тамбовской области во главе с губернатором, секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» Александром Никитиным принимает участие в работе второго этапа съезда партии. Ключевым вопросом повестки пленарного заседания заявлено принятие народной программы партии, с которой она пойдет на выборы депутатов Госдумы.

В беседе с журналистами федеральных СМИ Александр Никитин подвел итоги сбора предложений в народную программу «Единой России».

«По данным на 22 августа, около 96 тыс. жителей нашей области оставили свои предложения на сайте сбора народной программы и в анкетах, которые распространяли активисты «Единой России» и депутатский корпус. Хочу поблагодарить каждого, кто не остается равнодушным и делится своими предложениями. Именно на народную инициативу мы делаем акцент в своей работе, этому подчинены партийные проекты и деятельность депутатского корпуса», — сообщил Александр Никитин.

Глава региона отметил, что больше всего обращений поступило по вопросам реализации программы «Чистая вода», благоустройства территорий, установки детских и спортивных площадок.

«В Тамбовской области реализуются проекты, решающие такие задачи. Работая во взаимодействии с активными гражданами, лидерами местного самоуправления, мы в этом году увеличили средства на проект «Народная инициатива» с 200 до 500 млн рублей. Это позволит реализовать больше инициатив, предложенных жителями, расширит масштабы проекта», — подчеркнул Александр Никитин.

Напомним, в пленарном заседании съезда принимают участие президент России Владимир Путин, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Всего на съезд приглашены 400 делегатов.