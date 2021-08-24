Москва, 24 августа, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Необходимо запускать масштабные проекты развития и использовать новые инструменты, такие как инфраструктурные кредиты, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия».

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Также важно расширять возможности опорной инфраструктуры, включая строительство скоростной автомобильной дороги Москва — Казань — Екатеринбург. Об этом глава государства заявил, выступая на пленарном заседании второго этапа Съезда «Единой России».

«В перспективе предлагаю продлить ее до Тюмени. В приоритете — и железнодорожная магистраль «Северный широтный ход», которая позволит стимулировать деловую активность Арктики и Урала. Поддерживаю предложение разработать комплексную программу развития Сибири, включая Ангаро-Енисейский макрорегион», — сказал он.

Ранее во время встречи президента с представителями «Единой России» по обсуждению народной программы партии, которая прошла на площадке Музея Победы на Поклонной горе в Москве, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что развитие Сибири должно стать одним из серьезных элементов программы партии.

Ранее депутаты от «Единой России» обратились к Владимиру Путину с предложением запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах и обеспечить ее необходимыми ресурсами, в том числе льготными кредитами под низкий процент и на длительный срок. Глава государства поддержал инициативу, отметив в ходе Послания необходимость выделения инфраструктурных бюджетных кредитов регионам на строительство дорог, мостов, обновление общественного транспорта, благоустройство и другие проекты. Госдума единогласно приняла закон в третьем чтении 9 июня.

19 июня на съезде «Единой России» президент объявил о продлении программы до 2026 года и увеличении ее финансирования. Воспользоваться бюджетными кредитами смогут все регионы независимо от уровня бюджетной обеспеченности.

Напомним, съезд партии «Единая Россия» проходит в Москве во вторник, 24 августа. В его работе принимают участие делегаты из всех 85 региональных отделений партии. Участие в пленарном заседании съезда принимает президент России Владимир Путин, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь генсовета партии Андрей Турчак, председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов, министр обороны Сергей Шойгу, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, руководство думской фракции «Единой России», представители правительства РФ, Совета Федерации, главы регионов. Норма представительства сокращена в связи с пандемией коронавируса и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора.