Штат Миннесота, США, 24 августа, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Игорь Вовковинский, самый высокий человек в США, умер в Миннесоте в возрасте 38 лет, сообщает 24 августа Associated Press.

США

Родившейся на Украине Вовковинский умер от болезни сердца в пятницу, 20 августа. Его мать, Светлана Вовковинская, медсестра отделения интенсивной терапии, написала о смерти сына в Facebook.

Вовковинский впервые пришел к врачам на лечение в 1989 году. Опухоль, давящая на его гипофиз, вызвала выделение ненормального уровня гормона роста. Он вырос до 2 метров 34,5 сантиметров.

Вовковинский стал знаменитостью в США, когда приехал с Украины, но его семья отмечает, что он предпочел нормальную жизнь популярности.