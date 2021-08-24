Санкт-Петербург, 24 августа, 2021, 18:12 — ИА Регнум. 26 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» состоится матч шестого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Зенит» — ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Главным арбитром назначен Сергей Иванов.

Trkterra.ru Футбольный арбитр

Ассистенты главного судьи — Роман Усачев и Валерий Данченко. Ответственным за систему видеоповторов VAR назначен Павел Кукуян.

После пяти сыгранных туров «Зенит» с одиннадцатью очками располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата. ЦСКА с девятью очками идет четырьмя строчками ниже.

В последний раз «Зенит» и ЦСКА играли между собой 17 марта. Тот матч завершился минимальной победой «сине-бело-голубых» со счетом 3:2.