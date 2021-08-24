Москва, 24 августа, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Певица MIA BOYKA (настоящее имя — Мария Бойко) стала гостьей YouTube-шоу «Пушка». Ролик с её участием доступен на одноимённом канале.

Скриншот с YouTube MIA BOYKA (Мария Бойко)

В интервью Бойко рассказала об истории создания хита «Пикачу», конфликте с блогером Диной Саевой, а также отношениях с исполнителем Егором Шипом. «Мы не встречались никогда, просто идеальные дружеские отношения… Мы с его лейблом и моим лейблом договорились, что будем шиппериться (изображать отношения романтического плана — ИА REGNUM), чтобы лучше продался тур», — призналась артистка.

Ранее MIA BOYKA выпустила песню под названием «Алень». По словам певицы, трек она посвятила Егору Шипу.