Лион, Франция, 24 августа, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Главный тренер французского «Лиона» Петер Бош определил 26-летнего форварда санкт-петербургского «Зенита» и сборной Ирана по футболу Сердара Азмуна как приоритетное приобретение для команды в текущее трансферное окно. Летнее ТО в Европе закрывается 31 августа.

Андрей Пронин ИА REGNUM Азмун Сердар

Ранее сообщалось, что леверкузенский «Байер-04» близок к подписанию Азмуна за 14 миллионов евро.

В текущем сезоне Сердар Азмун принял участие в пяти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

На данный момент стоимость Азмуна, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро. Соглашение футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитано до середины 2022 года.