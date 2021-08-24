Красногорск, 24 августа, 2021, 21:19 — ИА Регнум. С начала 2021 года около 14 тыс. гектаров угодий ввели в сельскохозяйственный оборот в Подмосковье. Об этом 24 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

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«На территории Московской области с мая по август введено в оборот 13,8 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

По его словам, большую часть из них засеяли яровыми культурами в рамках весенней посевной кампании, и сегодня с этих полей уже идет сбор урожая.